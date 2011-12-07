Дмитрий Квартальнов о пропущенных голах: Да, проблема есть, мы разбираемся в ней

— Мы играли с молодой, колючей командой. Она использовала наши ошибки. Да, пришлось непросто, но ребята молодцы — при счете 1:3 стали играть агрессивнее. Гол, пропущенный в меньшинстве, немножко расстроил.

— Рейдеборн пропустил много шайб в последних играх. Тренерский штаб видит в этом проблему?

— Команда пропустила. Да, проблема есть, мы разбираемся в ней. Но у нас не один Рейдеборн играет. Билялов две шайбы пропустил, вы это не считаете? Сегодня мы в некоторых моментах реально бросили вратаря, — передает слова специалиста корреспондент «Казанских ведомостей».