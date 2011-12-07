Нижнекамский «Нефтехимик» в Хабаровске разгромил «Амур»

В составе нижнекамцев отсутствовал из-за травмы защитник Мэрфи — потеря эта была ощутимой.

Но гости начали матч вдохновенно, и, несмотря на усилия Аликина, отметившемуся сэйвами, на 8-й минуте Тимур Хафизов счет открыл — 0:1.

Судя по первому периоду нижнекамцы явно превосходили соперника в движении, и неясно было, хватит ли у них сил на весь матч. При этом в первом периоде не было удалений. И гол Хафизова остался единственным.

Казалось, вся борьба еще впереди, но нижнекамцы во втором периоде забросили аж четыре безответных шайбы. Хет-триком отметился Йонас Энлунд, еще одну шайбы в ворота Аликина провел Зак Митчелл — 0:5. По сути, интрига в этом матче умерла.

Еще один гол нижнекамцам не засчитали, увидев помеху вратарю, но это уже ничего не меняло.

Тем более, что шестую шайбу гости все же забили — на 50-й минуте отличился Шарипзянов, а еще через две минуты гол оказался на счету Сергеева — 0:7. И это было еще не все — 0:8 после броска Шарипязнова. При этом голкипера Аликина так и не заменили.

В итоге «Нефтехимик» одержал самую крупную победу в сезоне, причем на выезде, попутно подарив своем голкиперу «сухарь». А уже завтра соперники вновь сыграют в Хабаровске.