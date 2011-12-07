Кубок Гагарина: определились все финалисты конференций

За день до последнего игрового дня на «Востоке» и на Западе» уже определились финалисты. ЦСКА с преимуществом льда сразится с питерским СКА. А вот вторым финалистом на «Востоке» (после «Авангарда») стал уфимский клуб «Салават Юлаев», В пятом матче серии с «Автомобилистом» уфимцы на выезде победили – 4:1, и с таким же счетом выиграли серию – 4:1.Так что в финале «Востока» уфимцы сыграют с омичами.