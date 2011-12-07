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Омский «Авангард» стал первым финалистом на «Востоке»

Омский «Авангард» стал первым финалистом на «Востоке»
Хоккеисты омского «Авангарда» стали первыми финалистами на «Востоке» в розыгрыше Кубка Гагарина. Это стало известно после того, как в пятом матче серии с «Барысом» в Нурсултане омичи переиграли хозяев – 5:3. Таким образом, «Авангард» победил в серии со счетом 4-1 и стал первым финалистом на «Востоке». 
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