«Я страшный максималист»: как добыть 18 чемпионских титулов за 20 лет работы в Татарстане

На двери кабинета одного из самых титулованных и авторитетных из российских тренеров по хоккею на траве табличка «Служебное помещение», как и на большинстве соседствующих с ним. Выдает титулованность лишь внутреннее убранство: стеллажи со множеством разнокалиберных кубков.

— Араик Арташович, вы приехали в Казань ровно двадцать лет назад, в 2001 году и уже через два года вывели команду на чемпионский уровень. С тех пор лишь однажды оступились на пути к высшей ступени пьедестала почета первенства России. Как такое возможно? Поделитесь секретом.

— На самом деле все просто — я по натуре страшный максималист. Этого же требую и от команды. Думаю, удалось донести до нее, что тренер и игроки -это две половинки одного целого, как в семье. Только тогда совместная работа дает свои плоды. Только так можно надеяться на максимальную самоотдачу команды на поле. За счет этого и получается побеждать. К сожалению…

— К сожалению?

— Я объясню. Почему у меня сердце колотится в преддверии сезона больше, чем в прошлые годы? Потому что в прошлом розыгрыше мы уступили кубок и Суперкубок соперникам из Электростали. И я в первую очередь недоволен собой. Когда команда проигрывает, считаю, что тренер проиграл.

Но дело не только в этом. Я могу найти слова, которые помогают настроить ребят на игру и получить от них максимальную самоотдачу, и это где-то компенсирует тактико-технические недоработки. Но такое работает лишь на определенном периоде времени, а выехать на этом весь длинный чемпионат чрезвычайно сложно. Признаюсь, от той же подмосковной команды мы отстаем по определенным критериям игрового мастерства и по некоторым объективным причинам: да, у них, как и у нас, отличная инфраструктура по подготовке к сезону, но у них есть большие возможности для проведения предсезонных сборов. Мы же, в основном, зимой тренируемся на волейбольной площадке. Игроки настолько близки друг к другу, что смотрят только под ноги. Поля не видят.

— А что они сами говорят?

— Молчат, но по глазам вижу, что им хочется оптимальных условий для подготовки к сезону. Большая часть игроков многократные чемпионы России. У них уже и глаза не горят. Мотивации не хватает. Опять выиграем чемпионат? И все… Раньше хоть Евролига давала новизны, но сейчас из-за ковида ее прикрыли. Так что я пока не знаю, что буду им говорить перед игрой. Призову, как всегда, Деву Марию помочь мне в этом. Ну и будем уповать на мощный динамовский дух команды, на опыт, поддержку руководства и наших спонсоров.

— И все же, видимо, финансирования со стороны спонсоров недостаточно?

— Наш вид спорта — олимпийский, и, по сути, требует больших вложений: тренировки, комплектация, селекция, выездные сборы на хороших полях и в хороших погодных условиях.

Но я не требую многого. Понимаю общую ситуацию. У нас ведь в Татарстане 17 команд, играющих на самом высоком уровне. И хоккей на траве не самый популярный из них.

Я по гороскопу Телец, могу и в быка обратиться, когда нужно высказывать твердую позицию. Этим, например, неудобен Федерации хоккея на траве. Поэтому и отстранили от руководства сборной страны. Если бы мы с вами прожили бок о бок пару недель, вы бы поняли, почему я дошел до этого (собеседник достает из кармана таблетницу и потряхивает ей, как погремушкой).

Но жаловаться на непонимание здесь, в республике, я не могу. Есть всевозможная поддержка и со стороны правительства, и со стороны общества «Динамо». Посмотрите, какой построен Центр хоккея на траве, где мы с вами сейчас беседуем. Развивается детская спортшкола, существует база «Динамо» в поселке Мирный, где созданы условия для тренировок. Но еще раз повторюсь, я максималист и хочу, и могу работать так, чтобы хоккей на траве развивался и прогрессировал.

Помните, в кино «Доживем до понедельника» Генка написал в сочинении лишь одно предложение: «Счастье — это когда тебя понимают». Мне это близко. Вот и меня здесь, в Казани поняли, и я счастлив. Пока. А как будет? Поживем — увидим.

— Как в том кино, только не до понедельника, а до воскресенья. Читатели «КВ» желают победы и в матче за Суперкубок, и в чемпионате.

— Спасибо!

— И еще отметить это дело хорошим застольем. Вы ведь отличный кулинар. Поделитесь еще и секретом вкусного шашлыка.

— Пожалуйста! Мясо: мякоть свинины или барашек с ребрышками. Соль крупная, черный перец и лук — его чем больше, тем лучше. И обязательно зелень: базилик и кинза в соотношении 3:1. Перемешиваем. Минут через 20 смочить сверху газированной минералкой с лимоном. И уже не перемешивать. Через 2 — 3 часа на мангал. И еще — просвета между шампурами не должно быть, мясо друг к другу прилегает плотно.

Справка «КВ»

Маргарян Араик Арташович. Родился в 1951 году в городе Раздане (Армения).

Играл за клуб «Раздан» в хоккей на траве в первенстве СССР. В 1978 - 1997 годы тренер «Раздана». Окончил Ереванский государственный институт физкультуры по специальности «тренер-преподаватель».

С 2001 года живет в Казани. Работает главным тренером команды по хоккею на траве «Динамо-Казань» (с 2021 года - «Динамо-Ак Барс» г. Казань). Заслуженный тренер Армении, России и Татарстана.