Леонид Слуцкий рассказал, почему ввел в команде штрафы за обращение «брат»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube рассказал, почему ввел в команде штрафы за обращение «брат». Специалист уточнил, что ни один игрок казанской команды под эти санкции пока не попал.

«Недавно читал интервью, что один из игроков „Сочи“ прекрасно маскирует незнание имен словом „брат“. На мой взгляд должно быть персональное общение. Да и что это за универсальное слово для каждого человека? Меня это безумно раздражает», — признался Леонид Слуцкий.

Ранее «Казанские ведомости» писали, кто в «Рубине» чаще всего злоупотребляет таким обращением к одноклубникам.