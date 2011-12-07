32-летний нападающий Мэтт Фрэттин признался, что у него не было возможности остаться в «Ак Барсе». На днях игрок вернулся в казахстанский «Барыс», откуда сезоном ранее перебрался в Казань.

«Я чувствовал, что с „Ак Барсом“ у нас был отличный шанс выиграть чемпионат. После просмотра сезона „Барыса“ в прошлом году я считаю, что в этом году у нас может быть команда, которая будет бороться за чемпионство», — рассказал хоккеист в интервью Vesti.kz.

Мэтт Фрэттин провел в составе «Барыса» два сезона и набрал 79 (37+42) очков. За «Ак Барс» нападающий в 60 матчах набрал 33 (11+22) очка. Игрок также стал лучшим бомбардиром казанцев в плей-офф, но клуб решил не предлагать ему новый контракт.