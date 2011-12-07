ЧМ-2021: Беларусь обыграла шведов

В третий игровой день ЧМ-2021 сборные Беларуси и Казахстана оформили сенсационные победы над Швецией и Финляндией соответственно. Единственную победную шайбу в составе Беларуси забросил Герман Нестеров, а по ходу матча тяжёлую травму получил защитник Евгений Лисовец, врезавшийся в борт — он не смог продолжить встречу.

Сборная Казахстана в серии буллитов обыграла финнов — 2:1, одну из шайб забросил новичок «Ак Барса» Кирилл Панюков. Отметим, что победы Беларуси и Казахстана над своими соперниками стали первыми за период очных матчей на чемпионатах мира.

В других встречах игрового дня Великобритания уступила Словакии (1:2), а Норвегия обыграла Италию (4:1).