Илья Самошников стал лидером РПЛ по проценту удачных отборов

Защитник «Рубина» Илья Самошников лидирует в РПЛ по проценту удачных отборов. Статистику по итогам сезона опубликовала пресс-служба лиги.

Защитник выиграл 75% единоборств (82/110). Второй результат в лиге у Романа Евгеньева из «Динамо» — 71% (73/103), замкнул тройку игрок «Зенита» Вильмар Барриос — 69% (91/131) удачных отборов.

Илья Самошников принял участие в 24 матчах РПЛ и забил два мяча. Защитник вошёл в расширенный список сборной России на Евро-2020.