КАМАЗ разгромил тольяттинскую «Ладу»

КАМАЗ в матче 26-го тура группы 4 ПФЛ перед своими зрителями разгромил тольяттинскую «Ладу» — 5:0. Дублем у челнинцев отметился Роман Янушковский, по одному голу забили Александр Куликов, Виталий Жиронкин и Редван Османов.

КАМАЗ набрал 58 очков и продолжает лидировать в группе. Ближайший преследователь челнинцев — ФК «Тюмень» — в этом туре потерял очки, сыграв вничью с «Новосибирском». Отрыв КАМАЗа составляет пять очков, но у «Тюмени» одна игра в запасе.