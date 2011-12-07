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КАМАЗ разгромил тольяттинскую «Ладу»

Роман Янушковский отметился дублем.

КАМАЗ в матче 26-го тура группы 4 ПФЛ перед своими зрителями разгромил тольяттинскую «Ладу» — 5:0. Дублем у челнинцев отметился Роман Янушковский, по одному голу забили Александр Куликов, Виталий Жиронкин и Редван Османов.

КАМАЗ набрал 58 очков и продолжает лидировать в группе. Ближайший преследователь челнинцев — ФК «Тюмень» — в этом туре потерял очки, сыграв вничью с «Новосибирском». Отрыв КАМАЗа составляет пять очков, но у «Тюмени» одна игра в запасе.

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