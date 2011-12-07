«Рубин» проявляет интерес к игроку «Норрчёпинга»

Шведское издание Expressen сообщает о предметном интересе «Рубина» к вингеру «Норрчёпинга» и сборной Монтенегро Сеаду Хакшабановичу. Шведы подчёркивают, что казанская сторона уже провела переговоры и готова выплатить за футболиста необходимый размер отступных. Помимо «Рубина» на вингера претендуют «Наполи» и «Аталанта».

В прошлом сезоне полузащитник стал лучшим ассистером чемпионата Швеции, оформив 12 голевых передач в 29 матчах. Также игрок семь раз смог поразить ворота соперников. В сезоне-2021 Хакшабанович забил пять голов в Кубке Швеции и отдал четыре голевые передачи в чемпионате. Игрок сборной Монтенегро перешёл в «Норрчёпинг» из Вест Хэма летом 2020 года за 2,6 млн евро.