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Сборная России разгромила Великобританию

Игрок «Ак Барса» набрал второй балл за результативность.

Сборная России во втором матче группового этапа ЧМ-2021 разгромила Великобританию — 7:1. В составе российской команды дублем отметился Антон Бурдасов, по одной шайбе забросили Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев. У Великобритании гол престижа забил Лиам Кирк. Отметим, что российская сборная забросила две шайбы в большинстве и одну — в меньшинстве.

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков принял участие во втором голе россиян, отдав пас Григоренко. Набранное очко стало для Воронкова вторым на турнире.

В других встречах второго игрового дня Финляндия одолела США (2:1), Чехия уступила Швейцарии (2:5), а Латвия проиграла Казахстану в серии буллитов (2:3).

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