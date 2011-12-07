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УНИКС пробился в финал Единой лиги ВТБ

Казанский клуб поборется за трофей четвёртый раз в истории.

УНИКС в третьем матче серии обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ. Третья встреча серии завершилась со счётом 74:70.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал форвард Джон Браун, набравший 14 очков при девяти подборах.

Имя своего соперника по финалу УНИКС узнает позднее — во второй полуфинальной серии ЦСКА ведёт у «Зенита», 2:1. Серия продлится до трёх побед.

Ранее УНИКС выходил в финал Единой лиги ВТБ в сезонах 2009/10, 2011/12 и 2015/16. Все три раза казанцы уступали московскому ЦСКА.

КВ
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