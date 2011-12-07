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Новый сезон женской Суперлиги стартует 3 октября

Матч за Суперкубок состоится 10 октября.

Президиум Всероссийской федерации волейбола в ходе очередного заседания утвердил систему проведения соревнований в сезоне 2021/22.

Сезон женской Суперлиги стартует 3 октября, а 10 октября «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» разыграют Суперкубок страны. Регулярный чемпионат завершится 9 апреля, а вместо «Финала шести» состоится плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут до двух побед в серии, а финал — до трёх.

Турнир среди мужских команд начнётся 2 октября и продлится до 16 апреля, после чего состоится «Финал шести» (4-8 мая). Матч за Суперкубок пройдёт 9 октября в Москве.

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