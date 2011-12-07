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«Уфа» реализовала права на нейминг домашнего стадиона

Впервые в России права выкупила букмекерская компания.

«Уфа» на официальном сайте сообщила о продаже прав на нейминг домашнего стадиона. В новом сезоне уфимский клуб будет выступать на «BetBoom Арене». Примечательно, что впервые в России права на название стадиона выкупила букмекерская компания.

До переименования стадион носил название «Нефтяник». Арена была возведена в 1967 году, а в 2012–2015 годах прошла через реконструкцию. Текущая вместимость стадиона составляет чуть более 15 тысяч зрителей.

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