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После трех побед подряд татарстанские регбисты остались без медалей на турнире в Казани

На групповой стадии казанские регбисты одержали три победы из трех.

Прошедшая на казанском стадионе «Тулпар» Спартакиада молодежи России не смогла порадовать болельщиков сборной Татарстана по регби-7. Хозяевам поля удалось занять лишь четвертое место.

Татарские спортсмены здорово начали турнир, одержав три победы подряд на групповой стадии, и прошли в финальную часть соревнований с первого места. В ¼ финала без особых проблем была повержена сборная Санкт-Петербурга (17:7).

Далее спортивные результаты пошли на спад, и татарстанцы сначала уступили в полуфинале сборной Пензенской области (7:15), а следом проиграли и в матче за 3-е место москвичам (5:12). Золотые медали Спартакиады получили регбисты из Краснодара, которые переиграли в финале пензенцев (19:10).

Сегодня, 23 июля, соревнования по регби-7 будут продолжены, но уже среди женских сборных своих регионов. Спортсменки из Татарстана также примут участие в турнире. В группе им предстоит сразиться со сборными Марий Эл и Московской области.

КВ
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