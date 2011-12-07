Соперники «Рубина» по Лиге Конференций не забили голов

Первый матч соперников «Рубина» по третьему квалификационному раунду Лиги Конференций завершился нулевой ничьей. Литовская «Судува» принимала на своем поле польский «Ракув», и, несмотря на мнение большинства футбольных экспертов, все-таки смогла оставить свои ворота в неприкосновенности — финальный свисток зафиксировал счет 0:0.

Теперь соперник казанского клуба окончательно определится с матчем в Польше, где хозяева снова будут выйдут на поле в качестве явных фаворитов.

Напомним, что игры третьего отборочного раунда Лиги Конференций состоятся 5 и 12 августа. Подопечным Слуцкого предстоит двухматчевое противостояние с победителем пары «Судува» — «Ракув». Свою еврокампанию казанцы начнут на выезде.