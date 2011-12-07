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Соперники «Рубина» по Лиге Конференций не забили голов

Ответный матч состоится 29 июля в Польше.

Первый матч соперников «Рубина» по третьему квалификационному раунду Лиги Конференций завершился нулевой ничьей. Литовская «Судува» принимала на своем поле польский «Ракув», и, несмотря на мнение большинства футбольных экспертов, все-таки смогла оставить свои ворота в неприкосновенности — финальный свисток зафиксировал счет 0:0.

Теперь соперник казанского клуба окончательно определится с матчем в Польше, где хозяева снова будут выйдут на поле в качестве явных фаворитов.

Напомним, что игры третьего отборочного раунда Лиги Конференций состоятся 5 и 12 августа. Подопечным Слуцкого предстоит двухматчевое противостояние с победителем пары «Судува» — «Ракув». Свою еврокампанию казанцы начнут на выезде.

КВ
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