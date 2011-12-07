В Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр

В японском Токио состоялась официальная церемония открытия Олимпийских игр-2020. Местом проведения стал Национальный олимпийский стадион, который был построен в столице страны специально для Игр.

Отметим немаловажный факт, что привычно торжественное мероприятие прошло без зрителей на трибунах. В связи с коронавирусными ограничениями к посещению церемонии были допущены только официальные лица — меньше 1000 человек, в том числе главы государств-участников, политики и спонсоры мероприятия.

Традиционный парад спортсменов тоже претерпел изменения. Олимпийцы были обязаны соблюдать социальную дистанцию и прочие антиковидные меры. Из-за этого время проведения церемонии было увеличено примерно на 30-40 минут. На токийских Играх каждую национальную команду представляли сразу два знаменосца — мужчина и женщина. Это принципиально новое решение, которое внедрено впервые.

Олимпийские игры-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Напомним, что международные соревнования спортсменов должны были пройти еще в прошлом году, но этому помешала пандемия коронавируса.