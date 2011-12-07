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Валерий Карпин — новый главный тренер сборной России

РФС нашел замену Станиславу Черчесову.

Сегодня Российский футбольный союз (РФС) окончательно определился с кандидатурой нового наставника национальной сборной России по футболу. Почетный пост достался главному тренеру «Ростова» Валерию Георгиевичу Карпину. Об этом информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что контракт с 52-летним специалистом уже согласован и будет подписан до конца текущего года, с возможностью дальнейшей пролонгации.

Любопытной деталью является тот факт, что Карпин, как минимум, в течение ближайших шести месяцев будет совмещать работу в сборной и клубе.

Напомним, что ранее сообщалось, что возглавить сборную может бывший тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев.

КВ
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