Российские волейбольные клубы узнали соперников по Лиге чемпионов

В Люксембурге состоялась жеребьёвка группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Казанский «Зенит» по её итогам попал в группу «С». Соперниками россиян станут немецкий «Берлин» и словенская «Любляна». Третий соперник определится по итогам двух раундов квалификации.

Московское «Динамо» начнёт выступление в ЛЧ с квалификации: соперниками станут болгарский «Нефтохимик» и австрийская «Задруга». «Кузбасс» попал в группу «D», где встретится с «Моденой», «Варшавой» и бельгийским «Кнаком». Новосибирский «Локомотив» сыграет в группе «Е» с «Карловарско», «Фридрихсхафеном» и ещё одним победителем квалификации.

Женский клуб «Динамо — Ак Барс» попал в группу «Е» и сыграет с «Хемиком» (Польша), «Новарой» (Италия) и чешским «Омолоуцем». Волейболисткам «Уралочки-НТМК» предстоит бороться с «Фенербахче», «Нантом» и «Конельяно», а соперницами «Локомотива» стали финский «Сало», «Экзачибаши», а третий клуб станет известен по итогам квалификации.