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«Стрела» вышла в плей-офф чемпионата страны

Казанские регбисты без особых проблем обыграли таганрогскую «Булаву».

В 8-м туре чемпионата России казанская «Стрела» у себя дома принимала таганрогскую «Булаву». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 66:12.

Отметим, что игрок казанцев Мараис занёс в свой актив семь успешных реализаций, а у «Булавы» на 23-й минуте красную карточку заработал Пристинский за удар Айдара Гафарова без попытки захвата за несколько мгновений до заноса «Стрелы».

Казанские регбисты набрали 21 очко и застолбили за собой место в плей-офф чемпионата страны.

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