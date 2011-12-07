Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Джон Холланд покинул «УНИКС», отыграв лишь сезон

В прошлом сезоне Холланд был одним из самых полезных игроков в составе команды.

Баскетбольный клуб «УНИКС» в своем Instagram-аккаунте объявил о завершении сотрудничества с атакующим защитником Джоном Холландом. Пуэрториканец присоединился к казанской команде перед началом прошлого сезона.

«Мы благодарим игрока за вклад в победы команды и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «УНИКСа».

В прошлом сезоне Холланд был одним из самых полезных игроков в составе команды. Он помог выйти в финал Еврокубка, набирая в турнире 10,3 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи. Где Джон Холланд продолжит карьеру — не сообщается.

КВ
Лента новостей