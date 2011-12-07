Джон Холланд покинул «УНИКС», отыграв лишь сезон

Баскетбольный клуб «УНИКС» в своем Instagram-аккаунте объявил о завершении сотрудничества с атакующим защитником Джоном Холландом. Пуэрториканец присоединился к казанской команде перед началом прошлого сезона.

«Мы благодарим игрока за вклад в победы команды и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в официальном заявлении пресс-службы «УНИКСа».

В прошлом сезоне Холланд был одним из самых полезных игроков в составе команды. Он помог выйти в финал Еврокубка, набирая в турнире 10,3 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи. Где Джон Холланд продолжит карьеру — не сообщается.