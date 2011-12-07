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Хабиб Нурмагомедов: «Всех Нурмагомедовых забрали американцы»

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова пройдет в Москве 17 сентября.

Хабиб Нурмагомедов в интервью с журналистом «Чемпионата» поделился причиной, которая не позволит его братьям принять участие в турнире памяти отца бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Всех Нурмагомедовых забрали американцы. Молодые есть, но они не готовы к профессионалам. Нурмагомедовых не будет на турнире, но все будут в зале, все близкие и родные», — заявил бывший чемпион UFC в легком весе.

Отметим, что братья Хабиба Нурмагомедова Умар и Абубакар Нурмагомедовы выступают в UFC, а Усман Нурмагомедов — в Bellator.

Сообщается, что турнир по ММА (смешанным единоборствам), посвященный тренеру и отцу непобедимого (29 побед из 29) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, состоится в Москве, на «ЦСКА-Арене». Датой начала соревнований выбрано 17 сентября.

КВ
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