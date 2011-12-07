Илья Самошников стал лучшим игроком РПЛ по версии портала WhoScored

Защитник «Рубина» Илья Самошников по версии спортивного портала WhoScored является лучшим игроком Российской Премьер-лиги после пяти сыгранных туров. Защитник казанского клуба со средней оценкой 7,82/10 опережает таких игроков как: Федор Смолов «Локомотив» (7,81), Себастьян Шиманьский «Динамо» (7,67), Сердар Азмун «Зенит» (7,49) и Рифат Жемалетдинов «Локомотив» (7,44).

В нынешнем сезоне Самошников сыграл в пяти матчах РПЛ, отметившись одним забитым мячом. Также Илья удостоился вызова в национальную сборную России на сентябрьские матчи отбора к Чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре.

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