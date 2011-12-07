Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов уступил первое место Федору Смолову в гонке бомбардиров РПЛ

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов забил мяч в ворота «Зенита» и принес своей команде домашнюю ничью с действующим чемпионом, но все равно уступил пальму первенства в гонке бомбардиров Российской Премьер-лиги (РПЛ). Выступающий в составе «железнодорожников» Федор Смолов смог обогнать Агаларова, благодаря «дублю» в матче с «Краснодаром».

После пятого тура РПЛ тройка лучших бомбардиров выглядит следующим образом: Федор Смолов («Локомотив») — 5 голов, Гамид Агаларов («Уфа») — 4 гола, Александр Ерохин («Зенит») — 4 гола.

Напомним, что концовку прошлого сезона Агаларов провел в аренде в астраханском «Волгаре», выступающем во втором по рангу дивизионе России. В 14 матчах ФНЛ нападающий смог отличиться 5 раз.