«Рубин» впервые за четыре сезона забил в каждом из пяти стартовых туров РПЛ

«Рубин» забил в каждом из пяти стартовых матчей нового розыгрыша Российской Премьер-лиги (РПЛ). В последний раз двукратный чемпион России выдавал столь результативный старт в сезоне 2017/18 при Курбане Бердыеве.

В текущем сезоне «Рубин» поочередно одолел московский «Спартак» (1:0), тульский «Арсенал» (3:0) и грозненский «Ахмат» (2:1), а так же сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) и подмосковными «Химками» (1:1).

В сезоне 2017/18 «рубиновые», с Азмуном и Жонатосом на острие атаки, начали сезон с двух поражений от «Краснодара» (1:2) и петербургского «Зенита» (1:2), затем обыграли тульский «Арсенал» (2:1) и московский ЦСКА (2:1), пятый тур был ознаменован ничьей с московским «Локомотивом» (1:1). Интересно, что голевая серия казанцев продолжалась вплоть до девятого тура, где подопечные Бердыева «всухую» уступили «Спартаку» (0:1).

Напомним, что в последний раз клуб из столицы Татарстана не забивал голов в 27-м туре прошедшего сезона РПЛ. Тогда «Рубин» был бит (0:1) традиционно неудобным соперником из Краснодара.