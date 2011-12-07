Защитник «железнодорожников» Максим Ненахов может пополнить состав «Рубина»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов в ближайшее время может сменить клубную прописку и пополнить состав «Рубина». Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам источника издания, Ненахов недоволен отсутствием игровой практики и хочет перейти в другой клуб. На игрока помимо «Рубина» также претендуют «Ростов» и «Ахмат». Именно из грозненнского клуба в июне защитник перешел в стан «железнодорожников».

В послужном списке Ненахова значатся такие клубы, как «Динамо-2», «Тюмень», «СКА-Хабаровск», «Ротор» и «Ахмат».

Отметим, что возвращение в грозненский клуб выглядит вполне вероятным, так как главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев хорошо знаком с возможностями игрока. При нем Ненахов в прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги отыграл 27 матчей и был железным игроком стартового состава клуба из столицы Чеченской республики.