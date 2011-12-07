Баскетбол на колясках: урок мужества для казанцев

Турнир стартовал в Казани 19 сентября. Эти соревнования проводятся уже в шестой раз. В плане организации игр в этом году хозяева превзошли самих себя. Побеспокоились организаторы и о телетрансляции. Многие потом говорили, что впервые познакомились с этим видом спорта и обнаружили, что здесь все «по-настоящему»: игра ведется по правилам, которые ничем не отличаются от обычного баскетбола. А мужеству и самоотдаче спортсменов можно только позавидовать.Скажем больше - тут координация требуется получше, ведь нужно не только действия соперника предугадать, но и просчитать траекторию движения его коляски. Так что тактические перестроения здесь имеют первостепенное значение. Многие из баскетболистов-колясочников раньше в баскетбол не играли. В это трудно поверить, когда наблюдаешь за сверхскоростными передвижениями игроков по площадке. И счет здесь вполне сопоставим с теми результатами, которые видишь при игре профессиональных баскетболистов.Игроков этих жалеть не надо, они сами этого не хотят. Огромная воля, сжатая в сильных руках, позволяет им при помощи партнеров (или соперников) подниматься с пола при падении, но лишь после свистка арбитра - правила баскетбола здесь никто не отменял.Восемь команд собрались на этот раз в столице Татарстана, чтобы выявить сильнейших: команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Тюмени и Ставрополя.Тон, как обычно, задавали питерские команды - собственно, они и встретились в финале. Команда «БасКИ» оказалась сильнее «Невского Альянса». А хозяева турнира - команда «Крылья Барса» - повторили прошлогоднее достижение, заняв в итоге третье место.Питерцы, как и все участники, хвалили Казань за организацию и признавали, что Казань в последние годы догоняет их семимильными шагами.На матч за третье место в «Баскет-холл» прибыли Президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник Президента РТ по социальным вопросам Татьяна Ларионова, министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.Приветствуя участников соревнований, Президент РТ обратил внимание на высокий спортивный дух турнира: «Мы всегда говорим, что наша нация должна быть здоровой, а для этого необходимо заниматься спортом. Я заявляю, что Татарстан всегда будет с огромным удовольствием поддерживать этот вид спорта».Рустам Минниханов вручил сертификат на приобретение 15 спортивных колясок, а также поблагодарил президента Российского спортивного союза инвалидов Флюру Нурлыгаянову и главного тренера клуба «Крылья Барса» Василия Кочеткова.«Баскетбол на колясках достиг такого уровня, что мы готовы принять чемпионат Европы в Казани, если будет поддержка», - отметил главный судья соревнований Михаил Локшин.Остался доволен выступлением своей команды Василий Кочетков, хотя и признавал, что с «Невским Альянсом» почти весь матч играли на равных, но все же уступили. Зато в матче с московским «Фальконом» в концовке никаких шансов сопернику не оставили и заслуженно победили.Следующий турнир пройдет в Тюмени, а затем в ноябре пройдет и второй круг чемпионата России. Так что на отдых призерам соревнований отведена всего пара дней.