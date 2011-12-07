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«Ак Барс» в Нижнекамске одержал волевую победу

Хоккеисты казанского «Ак Барса» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях одержали волевую победу – 2:1(0:1, 2:0, 0:0).
Пропустив в первом периоде шайбу в меньшинстве (Пуустинен), казанцы во втором периоде матча забили дважды: сначала Потапов, а затем и Ткачев забросили шайбы, и «Ак Барс» повел в счете – 2:1.Отметим, что в рамке ворот вновь был Подъяпольский. А в третьем периоде было много удалений, но не шайб - казанцы наконец-то победили в основное время – 2:1.
КВ
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