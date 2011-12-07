«Ак Барс» в Нижнекамске одержал волевую победу

Пропустив в первом периоде шайбу в меньшинстве (Пуустинен), казанцы во втором периоде матча забили дважды: сначала Потапов, а затем и Ткачев забросили шайбы, и «Ак Барс» повел в счете – 2:1.Отметим, что в рамке ворот вновь был Подъяпольский. А в третьем периоде было много удалений, но не шайб - казанцы наконец-то победили в основное время – 2:1.