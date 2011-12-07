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Казанский «Синтез» дважды обыграл «Астану»

Во втором туре чемпионата России по водному поло казанский «Синтез» дважды был сильнее казахстанской «Астаны».
В каждом из матчей особой борьбы не получилось: казанцы уверенно контролировали мяч, и дважды победили - 14:4 и 17:9. Теперь казанцы переезжают в Черногорию для участия в третьем раунде Лиги чемпионов.
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