Возвращение сборной России на ЧМ

Матч в Милане против сборной Италии получился серьезным: россияне, проиграв первый сет, затем выиграли два подряд, но в четвертом вновь уступили, и все решалось на тай-брейке. К счастью для команды Сергея Шляпникова, на этот раз наши парни сыграли уверенно – 15:12 и 3:2.Теперь в последнем матче второго группового этапа россиянам нужно выиграть с любым счетом у команды Финляндии (что вполне по силам), чтобы пробиться в «Финал шести» ЧМ-2018.