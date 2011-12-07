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Возвращение сборной России на ЧМ

Волейболисты сборной России после двух поражений в первом групповом раунде ЧМ на второй стадии резко взвинтили темп. Сначала была повержена сборная Голландии, переигравшая на старте французов и бразильцев – россияне в трех сетах обыграли соперника.
Матч в Милане против сборной Италии получился серьезным: россияне, проиграв первый сет, затем выиграли два подряд, но в четвертом вновь уступили, и все решалось на тай-брейке. К счастью для команды Сергея Шляпникова, на этот раз наши парни сыграли уверенно – 15:12 и 3:2.Теперь в последнем матче второго группового этапа россиянам нужно выиграть с любым счетом у команды Финляндии (что вполне по силам), чтобы пробиться в «Финал шести» ЧМ-2018.
КВ
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