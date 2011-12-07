Определились соперники казанского «Синтеза» по ватерпольной квалификации в Лиге чемпионов

Казанский «Синтез» сыграет в квалификационном раунде Лиге чемпионов с сербским клубом «Раднички», испанской «Терассой», французским «Турингом» и с хозяином воды венгерским «Будапештом». Соперники определились в ходе жеребьевке, прошедшей в штаб-квартире LEN в Лозанне, сообщил ИА «Татар-информ» президент казанского клуба Ирек Зиннуров.

«Я считаю, жеребьевка для нас удачная. Нужно будет сделать все, чтобы пройти дальше. Думаю, мы должны проходить из нее, даже обязаны», — сказал он.

С 11 по 15 ноября пройдут соревнования, в которых 18 команд из 11 стран Европы поборются за две путевки в основной этап Лиги Чемпионов.