Массимо Каррера уволен с поста главного тренера московского «Спартака»

Официальное сообщение на сайте красно-белых было обычным – «клуб благодарит специалиста за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свою фамилию в историю клуба. Клуб желает Каррере успехов в дальнейшей карьере».Забавно, что и.о. главного тренера назначен Рауль Рианчо, ранее работавший в казанском «Рубине».