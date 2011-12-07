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Массимо Каррера уволен с поста главного тренера московского «Спартака»

После третьего поражения подряд в чемпионате РПЛ от тульского «Арсенала» (2:3), главный тренер московского клуба «Спартак» Массимо Каррера был отправлен в отставку.
Официальное сообщение на сайте красно-белых было обычным – «клуб благодарит специалиста за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свою фамилию в историю клуба. Клуб желает Каррере успехов в дальнейшей карьере».Забавно, что и.о. главного тренера назначен Рауль Рианчо, ранее работавший в казанском «Рубине».
КВ
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