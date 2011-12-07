«Нефтехимик» уступил «Адмиралу», пропустив две шайбы за десять секунд

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» уступили на выезде «Адмиралу» из Владивостока – абсолютному аутсайдеру лиги КХЛ. Вратарь хозяев Серебряков отразил 67(!) бросков, а также поучаствовал в последней заброшенной шайбе.А при счете 2:1 нижнекамцы за 10 секунд пропустили дважды – последнюю шайбу Бутузов забросил уже в пустые ворота – 4:1 в итоге.