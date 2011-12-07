Как «Амур» размазал «Ак Барс» по льду

Рядовая поездка в Хабаровск на матч регулярного чемпионата КХЛ обернулась для одного из фаворитов сезона конфузом - казанцы уступили местному «Амуру» со счетом 1:7. Октябрь у «барсов» явно не задался, это поражение стало пятым в девяти играх.

Легкой поездки на Дальний Восток не ожидал никто, чего стоит один долгий перелет со сменой часовых поясов. Сюда стоит добавить «орвишные» проблемы команды - по-прежнему не долечился вратарь Рейдеборн, ключевые игроки обороны и атаки Микаэль Викстранд, Данис Зарипов, Найджел Доус. Некстати в Нижнекамске получил травму второй вратарь Тимур Билялов, в связи с чем рассчитывать пришлось на 20-летнего Амира Мифтахова из «Барса» и 18-летнего Артура Ахтямова из «Ирбиса».

Мифтахову тренерский штаб доверил защищать ворота в трех последних играх, где он добыл «сухарь» в домашнем матче с «Амуром» и пропустил по одной шайбе от «Барыса» и «Сибири». Суммарно за три встречи он отразил 74 броска, и логично, что в Хабаровске ему дали возможность перевести дух - в ворота встал Ахтямов.

«Ак Барс» пропустил достаточно быстро - на 4-й минуте Тихонов проиграл вбрасывание у своих ворот, после чего Глеб Корягин бросил от синей линии, а Александр Кузнецов удачно подставил клюшку и поразил ворота. Вратарским этот гол назвать язык не повернется, однако Квартальнов решает снять кипера с игры и выпустить Мифтахова. Это обернулось катастрофой.

- В начале матча он [Ахтямов] потерял шайбу, видно было, что он сильно дергается. Был чистый бросок, он ее просто потерял. Показалось, что он был просто не готов, - объяснил после матча мотивацию этой замены главный тренер «Ак Барса».

Как итог - первый период благополучно закончился со счетом 3:0 в пользу «Амура», который умудрился даже реализовать меньшинство (Мифтахов просто потерял дальний угол ворот).

Казанцы играли очень вяло, практически не создавая моменты у ворот хозяев. Радует, что хотя бы Стефан Да Коста во втором периоде отквитал одну шайбу в большинстве, правда «Амур» все равно догрузил еще две - в «домик» вратарю едва ли не от синей линии и владея тотальным преимуществом на «пятаке» гостей.

В заключительном отрезке матча «Амур» реализовал «5 на 3», где грубую ошибку допустил Мифтахов, а на десерт седьмой гол влетел в ворота «барсов» после рикошета от щитков Камалова.

«Ак Барс» потерпел не просто самое крупное поражение при Квартальнове, но и пропустил 7 шайб впервые с января 2017 года. Тогда казанцы в Нижнекамске провалили игру «регулярки» с «Нефтехимиком» (2:8), умудрившись пропустить 6 шайб за второй период. Со счетом 1:7 «барсы» последний раз проигрывали в плей-офф Кубка Гагарина - 2014. Постаралась «Сибирь», снявшая вопросы о победителе в матче за два первых периода. Поход за тем трофеем для Казани на «Сибири» и завершился.

Проигрыш в Хабаровске, пусть и с таким несолидным счетом, все же не стоит воспринимать как трагедию. В Казани, как и многих других клубах КХЛ, столкнулись с выпадением ключевых хоккеистов из состава - таковы реалии современного спорта. И важно, что здесь дали шанс многим молодым игрокам, это похвально. Тем более сейчас идет лишь вторая треть регулярного чемпионата, посему спрос с фаворитов сезона должен быть по итогам плей-офф. Важно, чтобы оба молодых вратаря восстановились после такого психологически и их карьера не пошла по наклонной.