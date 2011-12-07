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«Ак Барс» удивил «Магнитку»

Матч в Магнитогорске против «Металлурга» начался для «Ак Барса» на редкость удачно: уже на 2-й минуте гости завертели карусель у ворот Кошечкина, и Михеев сумел в неразберихе переиграть голкипера хозяев - 0:1.
А ближе к первому перерыву Иржи Секач провел и вторую шайбу – 0:2. Казалось, все удачно, но когда до перерыва оставалось менее минуты, штраф получил Лукоянов, и Мозякин сумел этот шанс реализовать – 1:2. Во втором периоде хозяева уже выглядели поактивнее, но в большинстве пропускает «Ак Барс» уже второй раз в пяти матчах – 2:2 после выпада Кулемина.В третьем периоде «Ак Барс» и создавал стопроцентные моменты, и транжирил их. Преимущество у гостей было, и все же Артем Лукоянов сумел его реализовать – по игре, а не в большинстве – 2:3 и еще 8 минут игры в основное время. Имели гости и большинство, но реализовать его не сумели, хоть и погоняли хозяев изрядно. В концовке Кошечкин был заменен на шестого полевого игрока, но получилась вторая победа волжан на Урале – 3:2 в пользу «Ак Барса».
КВ
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