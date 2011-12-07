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Белорусские хоккеисты официально перестали считаться легионерами в России

Белорусские хоккеисты официально перестали считаться легионерами в России
22 ноября Совет директоров КХЛ, МХЛ, ВХЛ и ЖХЛ утвердил технические правки, и сообщил, что процедурные вопросы решены – с 23 ноября   на хоккеистов Белоруссии не распространяются ограничения для участия в чемпионатах российских лиг.
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