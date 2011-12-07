Белорусские хоккеисты официально перестали считаться легионерами в России

22 ноября Совет директоров КХЛ, МХЛ, ВХЛ и ЖХЛ утвердил технические правки, и сообщил, что процедурные вопросы решены – с 23 ноября на хоккеистов Белоруссии не распространяются ограничения для участия в чемпионатах российских лиг.