Пять итогов Лиги наций

ЕСТЬ МЕСТО ИНТРИГЕ. Последние туры Лиги наций показали, что в турнире бывают жесткие и необычные развязки. Сборная Швейцарии к 17-й минуте последнего матча «горела» Бельгии, которой хватало для победы в группе ничьей, 0:2. Но уже к концовке первого тайма Швейцария переломила ситуацию, забив 3 гола. А к финальному свистку на табло горели 5:2, сообщавшие о выходе швейцарцев в плей-офф турнира.А в четвертой группе элитного дивизиона Англия и Хорватия разыграли матч, полный драматизма. За 90 минут в онлайн-таблице хорваты успели побыть победителями тройки, затем опуститься на второе место, а гол Кейна под занавес встречи отправил их в дивизион В.ЭЛИТА ПОРЕДЕЛА. Турнир наглядно продемонстрировал, что некоторые сборные выпадают из элитного дивизиона по спортивным принципам. Здесь особняком стоят немцы, которые по ряду показателей провели худший год более чем за полвека. Ничейный результат Германии в первом туре с чемпионами мира зажег лучик надежды, что кризис миновал. Да и в остальных матчах немцы смотрелись куда более свежо, чем на мундиале. Но разгром от возродившейся Голландии и поражение в ответной игре от сверхмотивированной Франции шансов парням Лева не оставили - понижение в классе. Ожидаемо из элиты отвалились Исландия и Польша. Шарм «викингов», видимо, был растрачен еще по ходу ЧМ, а в тройке со Швейцарией и Бельгией островитяне лишь в одном матче имели шансы зацепиться за очко. Но в итоге вылет с нулем и разницей мячей 1:13.ПРОГРЕСС СОСЕДЕЙ. Интересен квартет сборных, которые добились повышения в дивизион А. Радует Украина, которая с приходом на тренерский пост Шевченко показывает игру на результат. Три победы с перевесом в один мяч позволили соседям досрочно взять первое место в группе с Чехией и Словакией. К слову, очень удачно в игровую схему наставника вписался натурализованный бразилец Марлос. Но надолго ли хватит эмоционального заряда Шевченко? Увидим в отборе на Евро-2020. Без особых проблем сито группы прошли боснийцы и датчане. А Швеция свою путевку в элиту «выгрызла» в очном матче с Россией. Стоит ли считать итог турнира для нас трагедией? Не думаю.ТРИУМФ «КАРЛИКОВ». В числе причин создания Лиги наций было повышение уровня футбола сборных, которые никогда звезд с неба не хватали. Ну, серьезно, каждый отбор на ЧМ или ЧЕ парни из Сан-Марино неизменно получали по 7 безответных мячей от топовых команд. Да, для этой сборной и в Лиге наций мало что изменилось даже в квартете с Беларусью (0:5), Люксембургом (два по 0:3) и Молдовой, но вот другие команды откровенно впечатлили. Настоящим открытием стала сборная Гибралтара. В третьем туре парни с острова благодаря победному пенальти в авторстве Чиполины и отбойному футболу в оставшиеся 40 минут матча добыли историческую победу над Арменией. А в следующей игре они проявили волю и сломили сопротивление Лихтенштейна (2:1). Решающий мяч забил опять же Дж.Чиполина.Среди лучших из дивизиона D обращает на себя внимание успех Грузии. Подопечные Владимира Вайсса прошли группу без поражений, лишь однажды разойдясь миром с Андоррой. Во многом это заслуга креативной звездочки - 19-летнего полузащитника-универсала «Гента» Георгия Чакветадзе. Он не только чаще всех в команде делает ключевые передачи (2,5 за игру), но и не боится идти в дриблинг (по 3 попытки за матч) да еще и стал лучшим игроком команды по статистике «гол плюс пас». А для сборной Косово турнир и подавно стал триумфом. Косовары без особых проблем выиграли квартет с Азербайджаном, Фарерскими островами и Мальтой. Тренер сборной Бернар Шалланд отдает предпочтение игре через фланг, максимально загружая работой форвардов Арбера Зенели и Милота Рашицу. Разгром Азербайджана в последнем туре тому пример.ЧТО ДАЛЬШЕ? 3 декабря пройдет жеребьевка финальной стадии, а в июне будущего года в Португалии будет разыгран плей-офф среди победителей дивизиона А. А стыковые матчи за путевки на Евро-2020 пройдут в марте 2020 года.