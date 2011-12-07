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Татарстанские синхронисты Татьяна Митрофанова и Артур Коршунов – «золотые»

В Санкт-Петербурге продолжается Кубок России по синхронному плаванию – 150 спортсменов из 9 регионов России выявляют сильнейших.
Смешанный дуэт из Татарстана Татьяна Митрофанова и Артур Коршунов завоевал золотые медали. До этого сборная Татарстана завоевала серебряные медали в комбинированной программе. Помимо этого, в технической программе Олеся Архипова и Анна Гордеева из Татарстана стали третьими в зачете среди регионов.
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