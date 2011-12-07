Татарстанские синхронисты Татьяна Митрофанова и Артур Коршунов – «золотые»

Смешанный дуэт из Татарстана Татьяна Митрофанова и Артур Коршунов завоевал золотые медали. До этого сборная Татарстана завоевала серебряные медали в комбинированной программе. Помимо этого, в технической программе Олеся Архипова и Анна Гордеева из Татарстана стали третьими в зачете среди регионов.