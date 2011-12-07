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«Барс» сломил сопротивление «Ермака»

Александр Хованов набрал результативный балл в третьем матче подряд.

Ангарский «Ермак» в Казани проиграл «Барсу» в очередном матче «регулярки» ВХЛ. Казанский клуб забросил две шайбы во втором периоде, «Ермак» отквитал один гол за 7,5 минут до финальной сирены.

Отметим, что нападающий Александр Хованов совершил результативное действие в третьем матче подряд. Хоккеист ассистировал партнёру в первой шайбе, а ранее он отдавал голевые передачи в играх против «Сокола» и новокузнецкого «Металлурга». Кроме того, Хованов в матче с «Ермаком» набрал шесть минут штрафа — это половина от командного штрафного времени в игре.

КВ
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