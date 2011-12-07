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Игрок сборной Японии получил травму в матче «Рубин» - «Ростов»

Футболист столкнулся с Дарко Йевтичем.

Игрок сборной Японии Кэнто Хашимото, выступающий в РПЛ за «Ростов», получил травму по ходу игры 15-го тура против «Рубина».

Японский легионер пошёл в стык с полузащитником казанцев Дарко Йевтичем и получил удар в колено на 20-й минуте. Футболист не смог продолжить игру, его заменил Данил Глебов.

Кэнто Хашимото в текущем сезоне принял участие в 12 матчах РПЛ, забил пять голов. За сборную Японии Хашимото отыграл девять встреч, не отличившись результативными действиями.

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