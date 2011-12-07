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«Нефтяник» одержал пятую победу подряд

Команда проявила волю во встрече с «Ростовом».

«Нефтяник» одержал домашнюю победу над «Ростовом» в чемпионате ВХЛ — 4:2. Она стала пятой подряд для клуба из Альметьевска.

«Ростов» первым открыл счёт, но уже к концу первого периода «Нефтяник» вышел вперёд после дубля Михаила Мокина. Во втором периоде Мокин ассистировал Станиславу Альшевскому в третьем голе, но через 3,5 минуты гости сократили отставание. Точку в этой встрече поставил Александр Сумин.

«Нефтяник» набрал 38 очков и продолжает делить лидерство с «Югрой».

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