«Нефтяник» одержал пятую победу подряд

«Нефтяник» одержал домашнюю победу над «Ростовом» в чемпионате ВХЛ — 4:2. Она стала пятой подряд для клуба из Альметьевска.

«Ростов» первым открыл счёт, но уже к концу первого периода «Нефтяник» вышел вперёд после дубля Михаила Мокина. Во втором периоде Мокин ассистировал Станиславу Альшевскому в третьем голе, но через 3,5 минуты гости сократили отставание. Точку в этой встрече поставил Александр Сумин.

«Нефтяник» набрал 38 очков и продолжает делить лидерство с «Югрой».