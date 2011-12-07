Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали чемпионами России по фигурному катанию

На чемпионате России по фигурному катанию в Саранске татарстанская фигуристка Евгения Морозова в паре со своим партнером Владимиром Морозовым стала чемпионкой России в соревнованиях спортивных пар. Тарасова и Морозов набрали в общей сложности 236,80 балла. Это уже вторая победа на чемпионатах России для Тарасовой и Морозова.