Определился календарь игр УНИКСа в Топ-16 Кубка Европы

16 января дома казанцы примут хорватскую «Цедевиту», а 23 января в Загребе состоится ответный матч этих команд. 30 января в Санкт-Петербурге «Зенит» примет в ответном матче УНИКС. И наконец 6 февраля дома волжане сыграют с «Андоррой». В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из группы.