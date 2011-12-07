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Определился календарь игр УНИКСа в Топ-16 Кубка Европы

2 января дома казанцы сыграют против питерского «Зенита». Затем 9 января в Испании казанцы сыграют с «Андоррой».
16 января дома казанцы примут хорватскую «Цедевиту», а 23 января в Загребе состоится ответный матч этих команд. 30 января в Санкт-Петербурге «Зенит» примет в ответном матче УНИКС. И наконец 6 февраля дома волжане сыграют с «Андоррой». В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из группы.
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