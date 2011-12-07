Рустем Сайманов объяснил, почему «Рубин» отказался от покупки Урунова

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов объяснил, почему казанский клуб отказался от приобретения узбекского футболиста Остона Урунова.

«Сначала они нам отказали. Потом предложили ценник, за который мы могли трёх игроков купить. Мы сделали выбор в пользу японского футболиста, он же тоже легионер, взяли япончика. По Урунову вопрос закрыт, мы и по лимиту не проходим. Взяли его на полтора года в аренду, в любое из трансферных окон можем его купить или вернуть. Мне кажется, удачная сделка», — сказал Рустем Сайманов в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.

Напомним, в начале декабря «Рубин» направил в «Спартак» официальный запрос о покупке легионера. Остон Урунов перешёл из «Уфы» в «Спартак» в минувшее межсезонье. За московский клуб полузащитник провёл всего 236 минут на поле в РПЛ и Кубке страны.