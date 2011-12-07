«Ак Барс» в Хельсинки обыграл «клоунов»

Правда, не было в заявке Эмиля Гарипова – ворота защищал Подъяпольский. Вышел на лед и защитник Юдин. В середине первого периода за нарушение против Лукоянова был назначен штраф – «Ак Барс» получил численный перевес. А затем и двойной – в формате «5х3».Но реализации не случилось. Более того, от ноги Брайана О’Нила шайба влетела в ворота Подъяпольского, и судьи разобрались в эпизоде – нет гола. В итоге к первому перерыву «Ак Барс» уже выигрывал – 1:2. А во втором периоде казанцы сумели забросить и третью шайбу: на 35-й минуте Потапов в меньшинстве сумел стать героем - 1:3 перед последним периодом.В самом начале третьего периода хозяева забили – 2:3 – ничего еще не было ясно.Однако время шло, а финны так и ничего не смогли поделать с защитой волжан. Так что счет 3:2 так и остался неизменным в пользу гостей. Теперь дома «Ак Барс» примет 26 января челябинский «Трактор» - играть в «регулярке» волжанам осталось 10 матчей.