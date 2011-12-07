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Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми на чемпионате Европы после короткой программы

Евгения Тарасова и Владимир Морозов идут вторыми на чемпионате Европы после короткой программы
Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова и ее партнер, москвич Владимир Морозов, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске после исполнения короткой программы идут на втором месте, отставая от французской пары на 2,65 очка.
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