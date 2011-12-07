26-27 января в Высокогорском районе на автодроме «Усады» пройдут Всероссийские соревнования по зимним трековым автогонкам. В рамках первого этапа чемпионата России спортсмены определят быстрейших в зачетной группе «N-1600». Кроме того, в рамках второго этапа Кубка России гонщики будут состязаться в дивизионе «Национальный». На старт выйдут более 20 лучших пилотов России.