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На автодроме «Усады» пройдут Всероссийские соревнования по зимним трековым автогонкам

На автодроме «Усады» пройдут Всероссийские соревнования по зимним трековым автогонкам
26-27 января в Высокогорском районе на автодроме «Усады» пройдут Всероссийские соревнования по зимним трековым автогонкам. В рамках первого этапа чемпионата России спортсмены определят быстрейших в зачетной группе «N-1600». Кроме того, в рамках второго этапа Кубка России гонщики будут состязаться в дивизионе «Национальный». На старт выйдут более 20 лучших пилотов России.
КВ
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