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«Рубин» определился с соперниками на втором сборе в Белеке

«Рубин» определился с соперниками на втором сборе в Белеке
24 января стали известны соперники казанского «Рубина» на втором турецком сборе в Белеке. 27 января волжане планируют сыграть с норвежским клубом «Тромсе», 30 января – со словацким «Слованом».2 февраля казанцы планируют сыграть с чешским «Фаставом», а 5 февраля – с «Радничками» из Сербии.
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