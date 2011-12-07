УНИКС в Белграде вновь переиграл «Цедевиту»

И поначалу счет был 9:2 в пользу хозяев, но еще к первому перерыву казанцы были впереди – 31:23. А к большому перерыву уже запахло разгромом хозяев – 62:45 в пользу УНИКСа. Вышел на площадку и Морагн, и Каймакоглу – шансов на реванш у «Цедевиты» не было.При счете 84:64 казанцы могли уже варьировать состав свободно, и дело было уже сделано. Перед заключительной четвертью ожидалось уже 100 набранных УНИКСом очков. Похоже, этого ждали и сами игроки казанцев, но время шло, и их преимущество убывало. – 90:77 – и это после рывка гостей за 6 минут до конца встречи.Свои 100 очков гости все же набрали – 100:83. 20 очков набрал у казанцев Колесников, 16 – Смит, 18 – Эджим, 10- Морган.